Fornello rivuole il treno a vapore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Gli alti sbuffi di vapore dalla ciminiera e i suoi fischi striduli hanno echeggiato nella valle del torrente Muccione, nel Mugello, per quasi un secolo, portando con sé l’immagine dell’era moderna. I vecchi treni a vapore hanno cavalcato la strada ferrata carichi delle vite, di prodotti e novità in arrivo dalle città, fino alla profondità dei boschi, tra gli Appennini fiorentini, nei piccoli borghi di Vicchio e Gattaia, come alle poche decine di famiglie che vivevano quella valle, qua e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

