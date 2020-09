Foggia si emoziona davanti al calendario: “Obiettivo salvezza” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La serie B adesso è un ricordo. Con la stesura del calendario di A si entra ufficialmente nella prossima stagione. Il cammino è stato tracciato e il Benevento conosce la strada da seguire per provare a raggiungere l’obiettivo della salvezza. Pensieri condensati nelle parole di Pasquale Foggia. “La prima sfida sarà con l’Inter, un peccato doverla recuperare, avremmo voluto giocare subito. Ho provato comunque una grande emozione nel vedere il Benevento tra i protagonisti di una serie A importante, ci saranno sul nostro cammino squadre di grande livello, un motivo di orgoglio e uno stimolo in più per far bene e per conquistare l’obiettivo della salvezza”, ha dichiarato il direttore sportivo al sito ufficiale del Benevento. L'articolo ... Leggi su anteprima24

