Floriano: “Spero di togliermi tante soddisfazioni con il Palermo. Boscaglia e il ritorno in campo dopo sei mesi…” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Parola a Roberto Floriano.L’esterno offensivo del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della seduta di allenamento svolta questa mattina in quel di Petralia Sottana. Di seguito, le sue dichiarazioni.“L'anno scorso i primi sei mesi al Bari non sono stati positivi, ma il calcio è bello perché ogni anno e ogni domenica puoi dimostrare il tuo valore. Sto lavorando al massimo e spero di potermi togliere tante soddisfazione con il Palermo - ha spiegato l’ex Bari -. Il calcio offensivo di Boscaglia? Conosciamo il mister, sappiamo che ha delle qualità importanti. Dobbiamo correre e seguirlo, questo è il nostro obiettivo poi sarà lui a indicarci la strada giusta per permetterci di migliorare. ritorno in ... Leggi su mediagol

