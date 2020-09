Floriano: “Promozione? Ecco cosa serve per raggiungere l’obiettivo. Boscaglia top, la gara contro il Bari…” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Parola a Roberto Floriano.L’esterno offensivo del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della seduta di allenamento svolta questa mattina in quel di Petralia Sottana. Di seguito, le sue dichiarazioni.“Consigli? Credo sia un'occasione importante per tutti, dai più piccoli ai più grandi. Quindi tutti dovranno farsi trovare pronti. L'unica cosa che posso dire è che bisogna avere la testa giusta e restare concentrati. Serie C? Servirà essere costanti tutto l'anno per raggiungere l'obiettivo perché parliamo di un girone complicato, pensiamo partita dopo partita per poter fare bene. Di squadre importanti nel nostro girone ce ne saranno tante quindi è inutile fare nomi. Boscaglia? Conosciamo le sue caratteristiche, è un grande allenatore, ... Leggi su mediagol

