Fiumicino e Ciampino, 183 casi rintracciati negli aeroporti: ecco il report (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ieri,1 settembre, presso gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino sono stati individuati 2 casi di Coronavirus. Per quanto riguarda il caso di Fiumicino si tratta di un cittadino del Lazio di rientro dalla Spagna invece, il caso registrato a Ciampino è legato ad un cittadino di Napoli proveniente da Madrid. Dall’ inizio dell’attività i casi positivi asintomatici rintracciati sono stati 183. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio: 3.285 le persone attualmente positive, 125 nuovi contagi in 24 ore. ecco la mappa aggiornata Comune per Comune su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

