Fitto in vantaggio su Emiliano. Il centrosinistra rischia di perdere pure la Puglia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set – Non solo le Marche – dove il candidato del centrodestra stacca di 13 punti quello del centrosinistra – e la Toscana, data per scontata e che invece è a rischio, adesso per i dem è in bilico anche la Puglia. Secondo un sondaggio di Nando Pagnoncelli pubblicato oggi sul Corriere della sera, Raffale Fitto, candidato del centrodestra, è in lieve vantaggio sul governatore uscente Michele Emiliano, ricandidato dal centrosinistra. Si prospetta quindi una debacle da incubo, con il centrosinistra che salverebbe solo la Campania dello “sceriffo” Vincenzo De Luca. Con una sconfitta del genere sarebbe davvero complicato per il governo giallofucsia tenersi la poltrona. Fitto e ... Leggi su ilprimatonazionale

