Fisco | Gualtieri | ' ok riduzione tasse ma non con fondi Ue | spazio taglio c' è' **

Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Gentiloni ha ragione", sul fatto che la riduzione fiscale non va finanziata con i fondi Ue. La riduzione delle tasse vogliamo realizzarla" ma dovrà "autofinanziarsi" e "c'è molto spazio". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ad Agorà.

Pace fiscale 2020 al vaglio dell’Esecutivo per salvare 9 milioni di contribuenti. Il 15 ottobre scadrà la moratoria delle cartelle esattoriali decisa durante l’emergenza Covid-19 per alleggerire la pe ...

Gli italiani hanno pagato più tasse del previsto ma il Governo ha fatto i conti giusti?

La Redazione ha ricevuto il dato provvisorio sulle entrate tributarie. Il Ministero dell’Economia ha infatti diramato le rilevazioni al 20 agosto sul gettito fiscale. Nonostante la grave crisi economi ...

