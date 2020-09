Fiorentina, Iachini: «L’esordio in casa contro il Torino è impegnativo» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha commentato attraverso il sito ufficiale del club il calendario della Serie A Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha commentato il sorteggio del calendario della Serie A attraverso il sito ufficiale del club viola. Ecco le sue dichiarazioni: «L’esordio in casa con il Torino sarà subito un test impegnativo, sia noi che loro vorremo partire bene, sarebbe bello poter avere i tifosi al nostro fianco già dalla prima partita. Tutti i match sono molto importanti e difficili in serie A e, inevitabilmente, prima o poi dovremo giocare contro ogni squadra, quello che conta sarà farsi trovare preparati e il modo migliore per farlo è lavorare con la giusta determinazione, come ... Leggi su calcionews24

