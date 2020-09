Fine di un'era: sconfitta storica per la famiglia Kennedy in Massachusetts (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il settantaquattrenne senatore Ed Markey ha sconfitto nelle primarie democratiche in Massachusetts il trentanovenne Joe Kennedy. Si tratta di una sconfitta storica per la 'dinastia' Kennedy: è la ... Leggi su globalist

Linkiesta : Con la fine del lockdown, tanti hanno disdetto i contratti e sono andati via dalle città, così in tutta Italia le s… - mariannaaprile : RT @Zziagenio78: Ma come, tuo figlio era un cazzo di genio, tipo Einstein ma pettinato, un incrocio tra Ugo Foscolo e Leopardi, l'unico in… - LaSegaleCornuta : RT @Zziagenio78: Ma come, tuo figlio era un cazzo di genio, tipo Einstein ma pettinato, un incrocio tra Ugo Foscolo e Leopardi, l'unico in… - MassyAgostino : RT @Zziagenio78: Ma come, tuo figlio era un cazzo di genio, tipo Einstein ma pettinato, un incrocio tra Ugo Foscolo e Leopardi, l'unico in… - MarilenaPiccin1 : RT @Zziagenio78: Ma come, tuo figlio era un cazzo di genio, tipo Einstein ma pettinato, un incrocio tra Ugo Foscolo e Leopardi, l'unico in… -

Ultime Notizie dalla rete : Fine era Superticket, fine di un'era. Speranza: Una battaglia vinta Tiscali Notizie 2 settembre 1945: la resa del Giappone e la fine della Seconda Guerra Mondiale

Il 2 settembre del 1945 il Giappone si arrende a bordo della nave USS Missouri ancorata nella Baia di Tokyo. La resa fu accettata dal generale americano Douglas MacArthur, autorizzato a occupare il pa ...

Taiwan, bambina di tre anni resta impigliata nell’aquilone e vola via

(testo di Paolo Salom) Un colpo di vento. Improvviso. Forte. Elastico come una frusta. E la bambina ha preso il volo. Senza peso. Come se anche lei fosse stata assemblata con gli stessi, impalpabili m ...

Il 2 settembre del 1945 il Giappone si arrende a bordo della nave USS Missouri ancorata nella Baia di Tokyo. La resa fu accettata dal generale americano Douglas MacArthur, autorizzato a occupare il pa ...(testo di Paolo Salom) Un colpo di vento. Improvviso. Forte. Elastico come una frusta. E la bambina ha preso il volo. Senza peso. Come se anche lei fosse stata assemblata con gli stessi, impalpabili m ...