Film da Leoni: la programmazione speciale da oggi su Sky Cinema (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dal 2 al 6 settembre, su Sky Cinema l'omaggio al Presidente di Giuria Cate Blanchett e 12 Film premiati nelle precedenti edizioni. Da oggi fino a domenica 6 settembre, in occasione della 77ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (dal 2 al 12 settembre), Sky Cinema propone la programmazione dedicata Film da Leoni, disponibile anche on demand nella collezione dedicata su Sky e in streaming su NOW TV. Ad aprire il ciclo sarà un omaggio al Presidente di Giuria Cate Blanchett: mercoledì 2 settembre saranno trasmessi, infatti, tre Film che la vedono tra i protagonisti: alle 18.10 The Aviator, il biopic da 5 Premi Oscar e 3 Golden Globe diretto da Martin Scorsese e interpretato da Leonardo ... Leggi su movieplayer

