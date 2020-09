Filippo Nassetti ricorda suo fratello Alberto nel libro “Molte aquile ho visto in volo. Vite straordinarie di piloti” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Molte aquile ho visto in volo. Vite straordinari di piloti: Filippo Nassetti ricorda suo fratello Alberto Guardare il cielo e sognare di volare è un sogno antico come il mondo, ma per alcuni quel sogno è diventato realtà: talvolta li chiamano eroi, ma nel quotidiano sono dei piloti che cercano con tutte le proprie forze di staccarsi da terra e compiere azioni straordinarie, di quelle che ogni tanto sentiamo raccontare al TG (un atterraggio di fortuna in condizioni estreme, un salvataggio fuori dall’ordinario oppure un errore umano che è costato caro). Ed è di queste storie che parla Filippo Nassetti nel suo ultimo libro, ... Leggi su tpi

GiEffeRuzzeddu : Storie straordinarie di piloti, il libro di Filippo Nassetti -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Nassetti Storie straordinarie di piloti, il libro di Filippo Nassetti La Nuova Sardegna Storie straordinarie di piloti, il libro di Filippo Nassetti

«Molte aquile ho visto in volo», il racconto degli uomini che stanno dietro la porta della cabina e ai quali affidiamo le nostre vite È sempre stato uno spettacolo eccezionale, frutto di ingegno e cor ...

"Mio fratello Alberto, una vita per il volo"

di Maddalena De Franchis Purtroppo. Comincia così, con un avverbio scritto in corsivo, ‘Molte aquile ho visto in volo. Vite straordinarie di piloti’ (Baldini+Castoldi), il libro che il giornalista Fil ...

«Molte aquile ho visto in volo», il racconto degli uomini che stanno dietro la porta della cabina e ai quali affidiamo le nostre vite È sempre stato uno spettacolo eccezionale, frutto di ingegno e cor ...di Maddalena De Franchis Purtroppo. Comincia così, con un avverbio scritto in corsivo, ‘Molte aquile ho visto in volo. Vite straordinarie di piloti’ (Baldini+Castoldi), il libro che il giornalista Fil ...