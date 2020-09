Figliomeni: invece di amministrare Raggi eroga consulenze (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma – “In tempi di emergenza sanitaria e con le famiglie allo stremo, l’ennesima consulenza dorata, affidata dalla Raggi con delibera 159/2020 questa volta a Raffaele Fanelli che non si capisce in base a quali meriti, ci sembra come cospargere di sale una ferita aperta. Ed e’ l’ennesima umiliazione di ben 40.000 dipendenti, tra capitolini e partecipate che, se ci fosse stata una seria ricerca, ben avrebbero potuto ricoprire gratis gli incarichi di cui alle consulenze affidate, crediamo per trovare lavoro a militanti 5 Stelle appiedati e a spese dei romani.” “Si puo’ dire che il lupo perde il pelo ma non il vizio e Roma sembra una terra di conquista per gli ex amministratori grillini di Livorno. Infatti, tra i tantissimi provenienti da fuori, ricordiamo anche l’assessore Lemmetti, l’arch. ... Leggi su romadailynews

“Abbiamo predisposto una nota con una segnalazione urgente all’assessore comunale all’Ambiente, al dipartimento tutela ambientale ed al servizio giardini del V municipio al fine di far effettuare la p ...

“Abbiamo predisposto una specifica interrogazione ed un accesso agli atti per conoscere le motivazioni dei ritardi nell’acquisizione di un numero consistente dei nuovi 328 bus Atac che, secondo gli an ...

