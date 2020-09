Festival del cinema di Venezia, la prima spettrale proiezione: poche decine di persone sedute nella immensa sala del PalaBiennale (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un Festival… spettrale. Queste le immagini durante l’attesa della prima proiezione stampa per gli accreditati della 77esima Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia. Al PalaBiennale, una delle sale del Festival, va in scena Lacci, il film d’apertura, Fuori Concorso, diretto da Daniele Luchetti. A sedere poche decine di persone, tutte distanziate anche di diversi metri e tutte rigorosamente con la mascherina indossata fin da diverse centinaia di metri prima della sala. Un’atmosfera strana e diversa dai soliti storici ritrovi anche un po’ caciaroni degli accreditati al Lido immersa in un silenzio tombale. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

San Benedetto del Tronto: dal 5 al 20 settembre il Festival del mare Vivere Fermo Al via la Mostra di Venezia. Barbera: c'è voglia di ripartire

Roma, 2 set. (askanews) - Al via la 77esima Mostra del Cinema di Venezia, primo grande festival post Covid-19. Una scommessa coraggiosa, tra rigide misure di sicurezza e un'occasione di rilancio e rip ...

Anna Foglietta, io madrina di Venezia Anno Zero

Il discorso è pronto, lo ha scritto durante il mese di agosto, "limato parola per parola, nessuna è scelta a caso perché sento molto la responsabilità di aprire questa edizione della Mostra di Venezia ...

