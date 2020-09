Festival del Cinema di Venezia 2020, gli arrivi delle star: Sua Maestà Cate Blanchett (Di mercoledì 2 settembre 2020) La prima, come da tradizione, è stata la madrina: Anna Foglietta, sbarcata sul molo dell’hotel Excelsior dando così il via alla 77esima edizione della Mostra del cinema di Venezia. E poco dopo è toccato all’altra grande star di quest’edizione, Cate Blanchett, presidente di Giuria del Festival. Due volte premio Oscar sarà lei a consegnare i premi il prossimo 12 settembre. Leggi su vanityfair

adelphiedizioni : «Inutile dire che provo una sovrana indifferenza per 'i problemi dello scrittore e il futuro del romanzo”, temi che… - ilpost : In attesa delle nuove foto del Festival di #Venezia di quest’anno, abbiamo raccolto una serie di vecchie immagini i… - DarioNardella : “La destra si può battere”: con @sbonaccini al Festival dell’Unità di Firenze, modera @myrtamerlino. Vi aspettiam… - unepapaya : Io che penso a Cate Blanchett che oggi inizia il suo lavoro di presidentessa di giuria del Festival di Venezia senz… - FondazBrodolini : RT @finpiemonte: Finpiemonte presenterà @delfinproject e la politica a sostegno del settore #sociale nelle aree interne nell’ambito di De C… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival del

Vivere Fermo

DALL’INVIATA AL LIDO DI VENEZIA. L’inizio è timido, la prima coda per entrare nel cinema Giardino procede diligente a dovuta distanza. Mosse impacciate. Oltre c’è sempre la barricata tirata su per pro ...(ANSA) - FIRENZE, 02 SET - Si chiama 'Mappe' il viaggio in 15 incontri in streaming alla scoperta delle novità editoriali di quest'anno, un'anteprima alla terza edizione de 'L'eredità delle Donne', fe ...