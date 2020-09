Festini hard con droga, la minorenne: “Sesso per 300 euro e cocaina”. Gli indagati chiamavano Villa Inferno la casa degli incontri (Di mercoledì 2 settembre 2020) Villa Inferno. Venivano chiamata così la Villa di Pianoro (Bologna) all’interno della quale erano spesso organizzati i Festini con una minorenne e altre ragazze durante i quali i partecipanti usavano cocaina. È uno dei particolari che emerge dall’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari un ex candidato della Lega. L’indagine è partita a febbraio 2020 quando una donna ha denunciato alla Stazione Carabinieri di Bologna diversi allontanamenti da casa e l’assunzione di sostanze stupefacenti da parte della figlia 17enne. Dopo i primi accertamenti i militari del Nucleo Operativo, coordinati dal pm Stefano Dambruoso, hanno scoperto che la ragazzina era stata “convinta” a compiere atti sessuali con gli stessi e con altri in ... Leggi su ilfattoquotidiano

