Festini, droga e orge con minorenni: domiciliari per ex candidato della Lega (Di mercoledì 2 settembre 2020) I fatti accadevano nella villa dell’imprenditore Davide Bacci, a Bologna, già ribattezzata “villa-inferno”. Periodicamente Bacci ospitava Festini a base di droga e orge nei quali venivano coinvolte anche ragazze minorenni, forse adescate per avere prestazioni sessuali in cambio di droga. Le indagini hanno portato ad un provvedimento carcerario per Davide Bacci, che però non è il solo indagato: i carabinieri di Bologna hanno eseguito 6 misure cautelari tra cui due domiciliari. Uno degli indagati agli arresti domiciliari è Luca Cavazza, ex candidato della Lega con Lucia Borgonzoni. Festini scoperti grazie a denuncia di una madre L’esistenza dei ... Leggi su thesocialpost

