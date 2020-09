Festini con prostitute minorenni e droga a Bologna: sei indagati, ai domiciliari un ex candidato della Lega alle Regionali (Di mercoledì 2 settembre 2020) Organizzavano Festini con ragazze minorenni in un residence poco fuori Bologna sei indagati nell’operazione dei carabinieri che ha coinvolto sei persone, indagate a vario titolo di induzione alla prostituzione e reati Legati a sostanze stupefacenti. Tra loro c’era anche un agente immobiliare, Luca Cavazza, 27 anni, candidato non eletto tra le fila della Lega alle ultime elezioni Regionali in Emilia Romagna. Noto anche negli ambienti ultras della Virtus Bologna, per Cavazza sono stati disposti gli arresti domiciliari. In carcere invece è finito l’imprenditore Davide Bacci. Ai domiciliari c’è anche un altro indagato, ... Leggi su open.online

