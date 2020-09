Festini con droga e baby prostitute a Bologna. Tra gli indagati un avvocato e un politico (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il nucleo operativo dei carabinieri della compagnia Bologna Centro sta eseguendo sei misure cautelari di vario tipo nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di induzione alla prostituzione e reati in materia di stupefacenti. Tra le vittime figurerebbero anche ragazzine minorenni, coinvolte in ’Festini’dove giravano sostanze stupefacenti. Per uno degli indagati è stato disposto il carcere. Maggiori dettagli saranno diffusi dall’Arma, in un incontro stampa a Bologna.Tra le persone coinvolte nell’indagine ci sono un avvocato e un agente immobiliare, aspirante politico, conosciuto nel mondo del tifo della pallacanestro cittadina. Oggi sono state eseguite perquisizioni. Secondo quanto ricostruito l’ipotesi degli investigatori è ... Leggi su huffingtonpost

