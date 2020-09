Festini a “Villa inferno”, cosa è successo e chi è il candidato leghista indagato (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Giù le mani dai bambini di Bibbiano”, e poi le indagini per Festini con le minorenni a base di droga e sesso. Luca Cavazza, candidato per la Lega alle scorse regionali in Emilia Romagna, si trova ora ai domiciliari per l’inchiesta sui Festini a “Villa inferno” condotta dal nucleo operativo dei carabinieri di Bologna Centro. L’accusa è di induzione alla prostituzione e reati in materia di stupefacenti. L’indagine è partita dalla denuncia di una madre che aveva visto alcuni video sul cellulare della figlia, e ha portato a sette misure cautelari di vario tipo. >>Leggi anche: Marco Vannini, assolta la pm che condusse l’inchiesta: indagini «approfondite e complete» Luca Cavazza, chi è il ragazzo indagato per ... Leggi su urbanpost

