Fase 2 coronavirus e matrimoni: come ci si potrà sposare (Di mercoledì 2 settembre 2020) Fase 2 coronavirus e matrimoni: come ci si potrà sposare A breve sarà finalmente esecutivo l’annunciato nuovo Dpcm recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (qui il testo completo del documento). La direttiva fondamentale è però sempre legata a ragioni di prudenza e sicurezza. Pertanto continueranno a valere anche a partire da maggio, le note misure di distanziamento sociale, che assicurerebbero un minor rischio di contagio da Covid-19. Ma cosa succede ai matrimoni? potranno essere celebrati? e se sì, a quali condizioni? Facciamo il punto. Se ti interessa saperne di più sulla nuova app Immuni ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Fase coronavirus Coronavirus, il Dg del Cotugno: “Pronti a Fase 2 se necessario”. Summit in Regione per i posti letto Fanpage.it Coronavirus, zero decessi nelle Marche

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1257 tamponi: 924 nel percorso nuove diagnosi e 333 nel percorso guariti. I positivi sono 17 nel percorso nuove diagnosi: 6 in provincia di Pesaro-Urbino, 3 in p ...

Stato di emergenza fino al 15 ottobre, la Camera approva

A Montecitorio passa la fiducia con 276 sì, 194 no e un astenuto Mistero per 28 deputati dei 5 Stelle che non hanno partecipato al voto Il voto della Camera sulla proroga dello stato di emergenza, mal ...

