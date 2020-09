"Fanno fuori Conte e Zinga, poi al Quirinale...". Bonaccini e Renzi, il "patto della sconfitta". Fonti certe Pd, retroscena-terremoto (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nel Pd c'è chi tifa "cappottone" per sbarazzarsi di Nicola Zingaretti? L'incubo della sconfitta per 5-1 alle regionali di settembre (delle 6 sfide, l'unica al sicuro sembra per ora solo la Campania, con Puglia. Marche e Toscana in odor di ribaltone) si sta materializzando al Nazareno e il dubbio, tra i fedelissimi del segretario, è che metà partito non faccia poi molto per invertire la tendenza dei sondaggi. Una sconfitta così sonora sarebbe sicuramente la fine della leadership di Zinga, ma avrebbe riflessi anche sull'alleanza con il Movimento 5 Stelle, ormai indigesta a molti a sinistra. L'identikit di ch "rema contro" porta a nomi e cognomi. Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna diventato "uomo forte" dopo aver ... Leggi su liberoquotidiano

caritas_milano : Paesi e imprese del Nord si sono arricchite sfruttando doni naturali del Sud generando un debito ecologico. Chi p… - borghi_claudio : @DanicWasTaken Ahi... non ci avevo pensato. E questi sono pure grossi. Metterò fuori un modellino della Hood e se l… - sandroz_it : @Anonymous_X1964 Lavorare. lavorare, fuori i mantenuti della politica, fanno i comizi per prendere voti e mantenere… - tacchinoreale : @IlBomma Chi mi tocca quando parla, quei colpetti su braccio mi fanno andare fuori di testa e non seguo più la conversazione. - Valessiabi : RT @EssereAnimali: L’utilizzo eccessivo di farmaci antibiotici nel settore zootecnico non riguarda soltanto gli allevamenti avicoli, suini… -

Ultime Notizie dalla rete : Fanno fuori Nba: Milwaukee torna in campo ed elimina Orlando, i Lakers fanno fuori Portland - Sportmediaset Sport Mediaset Un tesoro da far crescere altrove. Anche Gori in prestito, la lista è ancora lunga

Ieri la cessione dell’attaccante al Vicenza. Prosegue il lavoro in uscita di Pradè e Barone, che devono ancora vendere diversi giocatori I baby viola lasciano Firenze alla spicciolata, pronti a cresce ...

Lazio, Reina da Champions. Pepe è già leader

Para il rigore e comanda la difesa. E’ Pepe Reina la piacevole conferma. Buona la seconda per la Lazio di Simone Inzaghi che batte 1-0 il Padova. Dopo il diluvio e il 2-2 con la Triestina di sabato sc ...

Ieri la cessione dell’attaccante al Vicenza. Prosegue il lavoro in uscita di Pradè e Barone, che devono ancora vendere diversi giocatori I baby viola lasciano Firenze alla spicciolata, pronti a cresce ...Para il rigore e comanda la difesa. E’ Pepe Reina la piacevole conferma. Buona la seconda per la Lazio di Simone Inzaghi che batte 1-0 il Padova. Dopo il diluvio e il 2-2 con la Triestina di sabato sc ...