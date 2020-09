Fabrizio De André e PFM - Il concerto ritrovato, il documentario stasera su Sky Arte (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il docufilm di Walter Veltroni sullo storico concerto di Genova del 1979 arriva stasera su Sky Arte a partire dalle 21:15! Nell'anno dell'ottantesimo anniversario dalla nascita di Fabrizio De André, Walter Veltroni riporta in vita la registrazione di un concerto svoltosi il 3 gennaio 1979 presso il padiglione C della Fiera di Genova. Lo storico filmato del concerto di Fabrizio De André con la Premiata Forneria Marconi (PFM), custodito per oltre 40 anni dal regista Piero Frattari che pArtecipò alla realizzazione delle riprese, diventa Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato, il docufilm diretto da Walter Veltroni, in onda stasera su Sky ... Leggi su movieplayer

