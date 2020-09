F1 Passion | Sainz: “Ci vorrà molto tempo per rivedere la Ferrari ad alti livelli” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Le prestazioni della Ferrari stanno abbattendo anche il tifoso più ottimista. La SF1000 è imbarazzante, e non sembrano esserci modi per poterla migliorare dignitosamente. Vettel e Leclerc sono in balia di una vettura che fatica a tenere dietro il 100% della concorrenza, e a Monza potrebbe soffrire ancora più che a Spa. Carlos Sainz, prossimo pilota della Ferrari a partire dal 2021 è parecchio preoccupato, e ammette come la Rossa debba fare uno step incredibile per poter tornare ai livelli che le competono, portando anche l’esempio di altri costruttori, che per arrivare al top hanno dovuto fare sacrifici non indifferenti. “Ci sono voluti tre anni a Renault e Honda, ma il fatto che i francesi siano così vicini alla Mercedes dimostra come sia possibile migliorare – ha detto ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Passion Sainz F1 Passion | Sainz: “Io abbandonato dal team McLaren? Non lo voglio nemmeno pensare” Giornal Sainz: 'La ruota girerà' - FormulaPassion.it

Sport - Un problema alla power unit ha infatti terminato la gara di Sainz prima ancora che cominciasse . Adesso arriva Monza: è presumibile che il canovaccio sia lo stesso. Mercedes e Red Bull sicuram ...

Sainz: “La ruota girerà”

La McLaren è uscita da Spa con sensazioni contrastanti: un Lando Norris contento per la rimonta e un Carlos Sainz amareggiato per l’ennesimo episodio sfortunato della stagione. Se l’inglese è riuscito ...

Sport - Un problema alla power unit ha infatti terminato la gara di Sainz prima ancora che cominciasse . Adesso arriva Monza: è presumibile che il canovaccio sia lo stesso. Mercedes e Red Bull sicuram ...La McLaren è uscita da Spa con sensazioni contrastanti: un Lando Norris contento per la rimonta e un Carlos Sainz amareggiato per l’ennesimo episodio sfortunato della stagione. Se l’inglese è riuscito ...