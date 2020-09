F1 News | Vettel al veleno: “Gli altri team lavorano meglio..” (Di mercoledì 2 settembre 2020) In Belgio è andata in scena la Ferrari più brutta e deludente degli ultimi tre decenni, e la tensione nel box della Rossa è inevitabilmente salita: Sebastian Vettel, che a fine stagione saluterà Maranello, ha usato il sarcasmo per inviare chiare frecciate nei confronti di Mattia Binotto e del suo team in un’intervista a “Ziggo Sport”. “Cosa possiamo dire di questa gara? Beh, c’è il sole. Tutti credevamo piovesse! Io penso che se avesse piovuto non solo saremmo andati sul podio, ma avremmo anche vinto“, è la battuta pungente fatta con il sorriso nascosto dalla mascherina. Binotto ha spiegato che i problemi della Ferrari sono stati evidenziati dalla particolare conformazione del tracciato di Spa. Questo ... Leggi su giornal

