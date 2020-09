F1 News | Ricciardo: “Abbiamo trovato il giusto assetto e i risultati si vedono” (Di mercoledì 2 settembre 2020) La stagione della Renault è cambiata nel venerdì del Gran Premio del 70esimo anniversario della F1 a Silvertsone. Questa la tesi di Daniel Ricciardo, che in quel fine settimana non è riuscito a concretizzare ottime premesse anche per un errore di guida – è andato in testacoda tra la Village e il the Loop – finendo al di fuori della zona punti dopo il quarto posto di sette giorni prima. La ‘scoperta’, però, non è andata perduta e a Spa ha iniziato a dare i suoi frutti: “Nelle PL2 del GP F170 in Gran Bretagna abbiamo trovato un compromesso a livello di assetto che mi ha subito colpito dandomi grande fiducia alla guida – le parole di Daniel Ricciardo – non credo che sia particolarmente ... Leggi su giornal

