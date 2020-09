F1 News | Notevoli passi avanti della Honda ma il motore Mercedes resta ancora lontano (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sul rettilineo del Kemmel i motorizzati Honda hanno dimostrato di poter sfruttare i progressi della power unit. A Spa, infatti, solo Daniil Kvyat (AlphaTauri) non è riuscito a raggiungere la zona-punti: ottavo Pierre Gasly, sesta la Red Bull di Alex Albon, ennesimo podio per Max Verstappen (che solo in Austria, quando si è ritirato, non è andato in top 3). La Renault cresce e il fatto che la R.S.20 abbia soggiornato ai piedi del podio potrebbe far preoccupare la casa giapponese in vista dell’appuntamento di Monza. Un’altra gara dove sarà fondamentale la potenza espressa dalla power unit. Il direttore tecnico del dipartimento motoristico Toyoharu Tanabe non vuole però guardarsi indietro. Honda non vuole vivere nella ... Leggi su giornal

Wolf0063 : Nuovo SUV Peugeot 3008. Una collocazione sempre più orientata nella fascia premium del mercato. Vero concentrato v… - TeleradioNews : A sorpresaper molti, suscita apprezzamenti ed aspettative notevoli la candidatura per uno scranno regionale, sotto… - TeleradioNews : Campania. Lucia Cerullo, dalla scuola alla Regione: il perché della candidatura con Meloni - annanamia : Migranti, Gad Lerner contro Musumeci: 'Fascista'. Il governatore risponde: 'Sai chi è il vero razzista?'… -

Ultime Notizie dalla rete : News Notevoli Ascendete Notevole e borse da 34 slot in arrivo in Shadowlands Powned.it Crisi Ferrarini, depositata in tribunale la nuova proposta di concordato

Ferrarini spa la sera del primo settembre ha depositato la nuova proposta di concordato al tribunale di Reggio Emilia. Il documento segue il pre-concordato che era stato presentato il due maggio. Il p ...

Qualcomm, Casa Systems ed Ericsson mostrano le potenzialità di mmWave

Qualcomm Technologies, Casa Systems ed Ericsson annunciano oggi il completamento della prima chiamata dati 5G NR a lungo raggio grazie a mmWave. La chiamata a lungo raggio è stata completata a Regiona ...

Ferrarini spa la sera del primo settembre ha depositato la nuova proposta di concordato al tribunale di Reggio Emilia. Il documento segue il pre-concordato che era stato presentato il due maggio. Il p ...Qualcomm Technologies, Casa Systems ed Ericsson annunciano oggi il completamento della prima chiamata dati 5G NR a lungo raggio grazie a mmWave. La chiamata a lungo raggio è stata completata a Regiona ...