Eurozona, prezzi produzione si confermano in ripresa a luglio (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – Ancora in recupero i prezzi alla produzione della Zona Euro. Nel mese di luglio, il dato ha registrato una risalita dello 0,6% rispetto al +0,7% di giugno e contro il +0,5% atteso dagli analisti. Secondo quanto comunicato dall’Ufficio di Statistica dell’Unione Europea (Eurostat), il dato registra anche una contrazione su base annuale del 3,3% inferiore al -3,7% di gigno. Anche questo dato è migliore del consensus (-3,4%). I prezzi nell’intera Unione Europea (EU27) segnano parimenti una variazione positiva dello 0,4% su base congiunturale ed un calo tendenziale del 3%. Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Ancora in recupero i prezzi alla produzione della Zona Euro. Nel mese di luglio, il dato ha registrato una risalita dello 0,6% rispetto al +0,7% di giugno e contro il +0,5% atteso dagli ...