Euroma2, va a fare la spesa al supermercato ma un malore lo stronca tra gli scaffali: morto 73enne (Di mercoledì 2 settembre 2020) Era andato a fare la spesa, come spesso faceva, all’Ipercoop del centro commerciale Euroma 2, in viale dell’Oceano Pacifico, all’Eur, l’uomo di 73 anni che oggi, poco dopo le 12:00, ha accusato un malore e si è accasciato tra gli scaffali del reparto ortofrutta, a poca distanza dalle casse. Vedendo la scena, è stato dato subito l’allarme da parte dei clienti e del personale: sul posto sono arrivati i sanitari di un’automedica e dell’ambulanza del 118, che hanno tentato per diverso tempo di rianimare il 73enne, anche attraverso l’utilizzo del defibrillatore, senza però riuscirci. Nel frattempo l’ipermercato è stato fatto evacuare ed è stato temporaneamente chiuso per rispetto nei confronti dell’uomo. Sul posto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

