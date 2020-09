Esperimento GranSasso:Forum H2O, VIA ok ma multa a Laboratori (Di mercoledì 2 settembre 2020) Teramo - Il comitato Mobilitazione per l'Acqua del Gran Sasso lancia l'allarme su una serie di presunte criticità riguardanti l'Esperimento Luna Mv, un acceleratore di particelle, all'interno dei Laboratori di Fisica del Gran Sasso. "Il comitato Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo lo scorso 4 agosto ha dato parere favorevole all'esclusione dalla Valutazione di Impatto Ambientale e l'ok alla Valutazione di Incidenza Ambientale per l'Esperimento - rileva il comitato - comminando al contempo una sanzione di 35.000 euro all'INFN, il minimo previsto dalla legge, perché i lavori di costruzione del bunker nella sala sotterranea sono stati avviati prima di richiedere l'autorizzazione". Gli attivisti evidenziano che "nonostante non sia stato realizzato alcun intervento di messa in sicurezza dell'acquifero e ... Leggi su abruzzo24ore.tv

