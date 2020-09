Esclusiva: Torreira, la Fiorentina rallenta. Il Torino insiste (Di mercoledì 2 settembre 2020) Lucas Torreira vorrebbe tornare in Italia, ma nelle ultime ore c’è stata una frenata della Fiorentina. Non è vero, come sostengono dal Sudamerica, che i viola stiano pensando di accelerare. Anzi, dopo aver pensato di aumentare la proposta la Fiorentina si è fermata e potrebbe non andare avanti. Semplicemente perché ritiene che in quel ruolo sia abbondantemente coperta da Pulgar e Amrabat. Il Torino, invece, insiste: dall’irruzione a sorpresa che vi abbiamo svelato diversi giorni, ai contatti sempre fitti con l’agente di Torreira. Il Toro vuole capire i margini, per questo motivo ha chiesto qualche giorno di pazienza a Biglia che ora vorrebbe formalizzare l’impegno con i granata. Una soluzione che farebbe felice anche Giampaolo, a meno ... Leggi su alfredopedulla

kevinlavinia : Vuoi vedere che.... Esclusiva: Torreira, la Fiorentina rallenta. Il Torino insiste -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Torreira Esclusiva: Torreira, la Fiorentina rallenta. Il Torino insiste alfredopedulla.com Tuttosport - Higuain, Juve addio

Su Tuttosport: “Higuain Juve Addio”. Esclusivo. Parla il fratello del Pipita: “Abbiamo apprezzato la schiettezza di Pirlo, adesso dobbiamo trovare l’intesa sulla rescissione. Gonzalo non giocherà più ...

CINQUINI A FV, PRENDEREI UNA PUNTA ALLA KALINIC. AMRABAT BENE REGISTA. TORREIRA...

"Il mercato viola dipenderà da Federico Chiesa. Ho letto stamani che la Juventus sarebbe pronta a bussare alla porta della Fiorentina. A quel punto, se la squadra viola riuscisse a vendere il giocator ...

Su Tuttosport: “Higuain Juve Addio”. Esclusivo. Parla il fratello del Pipita: “Abbiamo apprezzato la schiettezza di Pirlo, adesso dobbiamo trovare l’intesa sulla rescissione. Gonzalo non giocherà più ..."Il mercato viola dipenderà da Federico Chiesa. Ho letto stamani che la Juventus sarebbe pronta a bussare alla porta della Fiorentina. A quel punto, se la squadra viola riuscisse a vendere il giocator ...