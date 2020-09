Esclusiva: Cigarini-Crotone, il sì può arrivare nei prossimi giorni (Di mercoledì 2 settembre 2020) Luca Cigarini resta sempre in orbita Crotone. Il Parma si è defilato, l’ex Cagliari svincolato era stato proposto al club emiliano e non sarebbe entrato in lista, ma la risposta è stata negativa. Il Crotone spera di incassare il sì definitivo di Cigarini nel giro di 4-5 giorni, sarebbe il faro del nuovo centrocampo di Stroppa. Intanto procedono le trattative per Reca, esterno sinistro dell’Atalanta, e Dell’Orco. In quest’ultimo caso dovrà prima uscire un difensore in esubero dal club calabrese. Foto: twitter Cagliari L'articolo Esclusiva: Cigarini-Crotone, il sì può arrivare nei prossimi giorni proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

