Erminia Mazzoni: Il mio impegno per lo sviluppo al fianco di De Luca. Così miglioreremo la spesa dei Fondi Ue (Di mercoledì 2 settembre 2020) La vera partita per lo sviluppo della Campania e dell’intero Mezzogiorno? “Si giocherà sul Recovery Plan, dove a fare la differenza sarà la qualità della macchina amministrativa e la capacità di programmazione delle risorse che dovranno essere utilizzate per effettuare investimenti e non per coprire perdite o distribuire Fondi senza alcuna progettualità”. Ha le idee chiare sul futuro della Regione Erminia Mazzoni, avvocato di professione e una lunga carriera politica alle spalle nella coalizione di centro-destra: è stata consigliere regionale, deputato, parlamentare europeo eletto nel 2009 con oltre 120mila preferenze risultando tra i candidati più votati nella circoscrizione meridionale. Dopo aver sostenuto 5 anni fa, senza però ... Leggi su ildenaro

Presentazione lista “Campania libera” con i candidati Fernando Errico e Lucia Meccariello

Domani, giovedì 3 settembre 2020, alle ore 11, nei giardini della Rocca dei Rettori di Benevento, si terrà la conferenza stampa di presentazione della lista “Campania libera” con la presenza dei candi ...

