Era a Miss Italia nel 1950, un flop: oggi a 85 anni è una diva bellissima [FOTO] (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nel 1950 era solo una giovane donna che sognava una carriera e forse un po’ di successo. Quando ha partecipato a Miss Italia, però, per certi versi il suo percorso è stato un flop. Ai giudici, infatti, non è piaciuta abbastanza da vincere l’ambita fascia della più bella: eppure oggi, a 85 anni compiuti, lei è una delle dive del cinema più famose ed acclamate al mondo. La storia dello spettacolo ce lo insegna bene: i più grandi volti di oggi, spesso, nel passato, sono stati valutati con poca lungimiranza. L’esordio di alcuni ‘grandi big’ alcune volte non è stato dei migliori, basti pensare a quello di Vasco Rossi a Sanremo o a quello di alcune Miss ... Leggi su velvetgossip

denne_red : Ieri ho rivisto miss Americana e purtroppo devo dire che secondo me il montaggio è ingannevole. La pubblicazione de… - Miss_Salander : stiamo vivendo in quest’era gente quando ci ricapita - NotObama15 : RT @ConeStuffer305: @NotObama15 I miss fat Gucci era ?? - ConeStuffer305 : @NotObama15 I miss fat Gucci era ?? - fleurchn : miss q na predebut era puta shsjdjsj ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Era Miss Albenga glamour: Nicole Vio è “Miss Fashion” 2020 (foto) AlbengaCorsara News Era a Miss Italia nel 1950, un flop: oggi a 85 anni è una diva bellissima [FOTO]

Nel 1950 era solo una giovane donna che sognava una carriera e forse un po’ di successo. Quando ha partecipato a Miss Italia, però, per certi versi il suo percorso è stato un flop. Ai giudici ...

Serena Tumbarello è la Miss Teenager Original Italia 2020

ROMA – Vince la 47° edizione di Miss Teenager Original 2020 Serena Tumbarello, 14 anni di Marsala (Trapani). Iscritta al 1° anno del Liceo delle Scienze Umane ha colpito la giuria per la spigliatezza ...

Nel 1950 era solo una giovane donna che sognava una carriera e forse un po’ di successo. Quando ha partecipato a Miss Italia, però, per certi versi il suo percorso è stato un flop. Ai giudici ...ROMA – Vince la 47° edizione di Miss Teenager Original 2020 Serena Tumbarello, 14 anni di Marsala (Trapani). Iscritta al 1° anno del Liceo delle Scienze Umane ha colpito la giuria per la spigliatezza ...