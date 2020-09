“Emily in Paris”: trailer, data di uscita e curiosità della serie tv dal creatore di Sex and the City (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’attesa serie tv di stampo romantic comedy con Lily Collins è arrivata. O quasi. Comunque manca poco: Netflix ha da poco diffuso trailer e data di uscita di Emily in Paris. I primi dieci episodi della serie, da 30 minuti l’uno, arriveranno sulla piattaforma il 2 ottobre 2020. Il titolo non inganna, lo show racconta le vicende di Emily, motivata venticinquenne del midwest, che si trasferisce a Parigi per lavoro. Il suo compito? Portare “il punto di vista americano” in una stimata agenzia francese di marketing. Nel frattempo stringe nuove amicizie, intraprende nuove relazioni sentimentali e, soprattutto, indossa outfit fenomenali. Leggi anche › “Emily in ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : “Emily Paris”