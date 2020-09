Elly Schlein voterà no al referendum sul taglio dei parlamentari (Di mercoledì 2 settembre 2020) La notizia è stata anticipata da L’Espresso – che ha pubblicato un breve estratto dell’intervista che andrà in edicola nel numero di domenica prossima – e successivamente dalla stessa vicepresidente dell’Emilia-Romagna sui suoi canali social. Elly Schlein vota no al referendum sul taglio dei parlamentari: le motivazioni per questa sua scelta sono da ricercare nell’inevitabile diminuzione della rappresentatività per i cittadini e nei numeri irrisori dei risparmi previsti dal taglio che porterà i parlamentari a diventare 600 in totale. LEGGI ANCHE > Elly Schlein dice che i partiti di maggioranza sono immobili Elly Schlein vota no, la ... Leggi su giornalettismo

«Non posso che votare no, perché è una riforma che non mi convince per niente: noi sulla rappresentanza non abbiamo un problema di quantità, ma di qualità». Elly Schlein, vicepresidente dell’Emilia Ro ...

Casa. Erp, in Emilia-Romagna 6.000 alloggi sfitti: "ma si va veloce"

In Emilia-Romagna ci sono 56.363 case popolari, di cui 6.000 non ancora assegnate. Ma il dato ufficiale, spiega la vicepresidente della Regione con delega alla Casa Elly Schlein, è di fine 2019. Di qu ...

