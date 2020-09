Elezioni, sindaco chiude per sei giorni le scuole (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Le scuole che ospiteranno i seggi per le prossime Elezioni regionali e il referendum saranno chiuse per quasi una settimana. Succede a Torre del Greco, nel Vesuviano, dove il sindaco Giovanni Palomba ha stabilito, tramite un’ordinanza, la chiusura degli istituti scolastici interessati dalle Elezioni per sei giorni. Stop alle lezioni per ben 13 istituti cittadini. A partire dalle ore 14 di giovedì 17 settembre i dirigenti scolastici saranno tenuti a rendere disponibili i plessi fino alla giornata di mercoledì 23 settembre. “Le sedi scolastiche – spiega il sindaco della città del corallo – saranno riconsegnate ai rispettivi dirigenti scolastici, terminate le attività di ... Leggi su anteprima24

