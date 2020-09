Elezioni regionali, Fitto davanti a tutti in Puglia. Boom Lega, risultato storico? (Di mercoledì 2 settembre 2020) In Puglia il candidato del centrodestra Raffaele Fitto è davanti a tutti. L'indicazione arriva dal sondaggio di Nando Pagnoncelli pubblicato sul Corriere della sera sulle Elezioni regionali in Puglia. Fitto è dato al 41% mentre il governatore uscente, Michele Emiliano del centrosinistra, è al 39,4%. Un testa a testa. Lontanissimi la candidata del Moviemento 5 Stelle Antonella Laricchia con il 15,6% e Ivan Scalfarotto sostenuto da Italia VIva con l'1,6%. Tra le liste Pd (18%) e Lega (17,5%) si contendono il primato, con il Carroccio che sogna lo storico traguardo. Seguono dal M5S (17%), Fratelli d'Italia (12,9%), Forza Italia (7,5%) e dalle numerose liste di appoggio al ... Leggi su iltempo

