Elezioni, nel “laboratorio Caivano” Pd e M5s alleati di Italia viva e sinistra. Il candidato sindaco Falco: “Schema valido per Politiche” (Di mercoledì 2 settembre 2020) I fari sono tutti accesi su Pomigliano D’Arco (Napoli), la Rignano di Luigi Di Maio, ribattezzata ‘laboratorio politico’ perché primo e più importante esempio dell’intesa Pd-M5s alle Comunali intorno al nome del professore Gianluca Del Mastro. “Non possiamo che essere alternativi allo scenario dei loro esperimenti di convivenza stabile”, così il presidente di Italia viva, Ettore Rosato, ha spiegato perché a Pomigliano i renziani osteggeranno Del Mastro e sosterranno il centrodestra. Eppure, a luci spente, nella vicina Caivano che torna al voto dopo due anni di commissariamento per infiltrazioni camorristiche, c’è un candidato sindaco, l’ambientalista Enzo Falco, che ha messo d’accordo tutti: Pd, M5s e ... Leggi su ilfattoquotidiano

