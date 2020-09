Elettra Lamborghini senza mascherina a Gardaland: “Vergogna”. Lei: “Serpi, siete cattivi da fare schifo” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ha trascorso una giornata a Gardaland per registrare un programma: per questo, in alcune foto appare senza mascherina. I suoi follower l’hanno comunque duramente attaccata: stiamo parlando di Elettra Lamborghini che nelle sue Instagram stories ha postato alcuni scatti realizzati al parco divertimenti. Molti i messaggi che le rimproveravano la mancata mascherina sul viso: “Che nessuno si permetta di dire niente. Ho avuto per tutto tempo la mascherina – la sua risposta – A tutte le persone che lavorano nel programma hanno fatto il tampone e non ho fatto foto con nessun fan. siete un covo di serpi”. E non poteva mancare un riferimento al matrimonio (il 6 settembre Elettra si sposa): “Mi sposo a ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Elettra Lamborghini senza mascherina a Gardaland: “Vergogna”. Lei: “Serpi, siete cattivi da fare schifo” - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - LA ISLA - zazoomblog : Elettra Lamborghini tutto pronto per il matrimonio: svelato il suo vestito - #Elettra #Lamborghini #tutto #pronto… - domenicolattuca : @VlnN94 Parlavano di Elettra Lamborghini - radiolisola : #NowPlaying: Elettra Lamborghini, LA$$A, Bizzey - Hola Kitty -