Elettra Lamborghini a Gardaland senza mascherina, l’accusa del web. Lei sbotta: “Siete delle serpi” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Elettra Lamborghini a Gardaland senza mascherina, il web insorge e lei sbotta: “Siete delle serpi” Elettra Lamborghini nuovamente nell’occhio del ciclone. Ad indignare il web questa volta sono state alcune Instagram Stories in diretta dal parco divertimenti di Gardaland, dove l’ereditiera si è recata per registrare un programma. I fan l’accusano di aver trasgredito le regole anti-Covid, poiché al parco divertimenti non è parsa indossare la mascherina. “Il virus vi ha trasformato in un covo di serpi”, ha tuonato l’ereditiera. “Che nessuno si permetta di dire niente. Ho avuto per tutto tempo la mascherina. A tutte ... Leggi su tpi

