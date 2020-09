Ecco il calendario della Serie A: subito Lazio-Atalanta, poi Roma-Juve. Alla penultima il derby della Capitale (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sarà un finale di Serie A pieno di big match. Questa la prima immagine che risalta dal calendario del nuovo campionato, svelato dAlla Lega. La 18esima e penultima giornata (andata 17 gennaio 2021, ritorno 16 maggio 2021) prevede infatti due super sfide: Inter-Juventus e il derby della Capitale tra Lazio e Roma. All'ultima giornata (andata 24 gennaio, ritorno 23 maggio) andrà in scena invece la sfida tra Milan e Atalanta, altro match forse decisivo per le posizioni di vertice. La prima giornata, in programma il 19-20 settembre, vede invece il debutto della nuova Juventus di Andrea Pirlo allo Stadium contro la Sampdoria. ... Leggi su iltempo

