Easy Jet: partnership con Emirates per i voli da Malpensa a Dubai (Di mercoledì 2 settembre 2020) EasyJet dà il benvenuto a Emirates come nuovo partner per i voli da Malpensa a Dubai EasyJet estende al proprio hub di Milano Malpensa la partnership con Emirates nell’ambito del programma “Worldwide by EasyJet”, il servizio di connessioni a lungo raggio lanciato dalla compagnia nel 2017. Dal 1° settembre per i passeggeri EasyJet è possibile volare a Dubai con un unico biglietto e una sola comoda connessione a Milano Malpensa, principale hub europeo della compagnia. Allo stesso tempo i passeggeri di Emirates possono sfruttare il network capillare della compagnia europea per raggiungere la loro destinazione finale, in ... Leggi su tpi

