E se le elezioni regionali finissero 6-1 per la destra? (Di mercoledì 2 settembre 2020) (foto: Donatella Giagnori / Eidon/Ipa)L’Italia del 22 settembre potrebbe essere molto diversa da quella di oggi. In alcune delle sette regioni che andranno al voto, infatti, la situazione è piuttosto fluida. Solo in Campania il centrosinistra appare saldamente in testa, sempre che Vincenzo De Luca possa essere definito un governatore di centrosinistra o non, piuttosto, un outsider che da sempre fa storia a sé. Secondo i sondaggi degli scorsi giorni, come quello di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, in Puglia Fitto sarebbe in leggero vantaggio su Emiliano (41% contro 39,4%), mentre secondo un sondaggio Winpoll-Cise per Il Sole 24 Ore in Toscana Giani (centrosinistra) staccherebbe al momento la leghista Ceccardi di appena mezzo punto, 43% contro 42,5%. Per la regione rossa per eccellenza il ribaltone è dunque possibile. Non solo: nelle Marche, altra ... Leggi su wired

