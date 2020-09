E quindi, quanto si rischia davvero con la riapertura delle scuole? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Scuola sì, scuola no. Più la fatidica data del 14 settembre si avvicina, più il dubbio di non essere pronti fa tremare i polsi al governo, che sulla capacità di gestire il ritorno in classe si gioca molto, forse più delle elezioni amministrative di fine mese. L’esecutivo ha promesso di riaprire le scuole e fare di tutto per evitare un secondo lockdown, ma c’è chi s’interroga se le due cose possano andare a braccetto, temendo che aule e mezzi pubblici affollati possano amplificare il contagio mandando tutto a gambe all’aria. E se da un lato l’assoluta sicurezza non è di questa terra, valutare i rischi della ripresa delle attività scolastiche è molto più difficile di quanto si immagini. Ecco ciò che sappiamo (e che ... Leggi su wired

Non si può pretendere l’assoluta sicurezza, ma privare alunni e studenti del diritto all’istruzione può fare danni anche maggiori: tutto sul dilemma di tornare in classe, tra rischi e benefici Scuola ...

