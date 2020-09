È morto Philippe Daverio, raffinato storico e critico dell’arte. Il mondo della cultura in lutto (Di mercoledì 2 settembre 2020) È morto lo storico e critico dell’arte Philippe Daverio. A dare la notizia la regista Andrée Ruth Shammah, direttrice del Teatro Parenti di Milano. raffinato, elegante, colto, Philippe Daverio – nato il 17 ottobre 1949 a Mulhouse, in Alsazia – iniziò la carriera come mercante d’arte. Quattro le gallerie d’arte moderna da lui inaugurate, di cui due a New York. Dal 1993 al 1997 fu assessore alla cultura del Comune di Milano, nella giunta leghista di Formentini. Si occupò soprattutto del restauro e del rilancio del Palazzo Reale e della ricostruzione del Padiglione d’Arte Contemporanea. Il Padiglione era stato distrutto in seguito dell’esplosione ... Leggi su secoloditalia

