È morto lo storico dell’arte Philippe Daverio, aveva 71 anni (Di mercoledì 2 settembre 2020) Questa notte all’Istituto dei tumori di Milano è morto a 71 anni lo storico dell’arte Philippe Daverio. A diffondere la notizia è stata la regista e direttrice del Franco Parenti, Andree Ruth Shammah: «Mi ha scritto suo fratello stamattina per dirmi che Philippe è mancato stanotte». Volto popolarissimo della tv, autore e conduttore di numerosi programmi di divulgazione culturale sulla Rai, Daverio è stato docente e saggista, oltre che assessore alla Cultura del Comune di Milano. Visualizza questo post su Instagram Amico mio ….il tuo silenzio per sempre è un urlo lancinante stamattina Un post condiviso da Andrée Ruth Shammah (@andreeruthshammah) in data: 1 Set 2020 alle ore ... Leggi su open.online

repubblica : ?? È morto Philippe Daverio, storico dell'arte e divulgatore - HuffPostItalia : Philippe Daverio è morto. Lo storico dell'arte aveva 71 anni - rtl1025 : ?? E' morto questa notte all'istituto dei Tumori di Milano lo storico dell'arte #PhilippeDaverio. Docente e saggist… - Delorenzoanna1 : È morto Philippe Daverio, storico dell'arte e divulgatore - Piergiulio58 : È morto Philippe Daverio, storico e critico d’arte - GRANDE PERSONAGGIO. RIP -