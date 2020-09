È morto il dj Erick Morillo, suo il tormentone “I like to Move It” del film Madagascar: aveva 49 anni (Di mercoledì 2 settembre 2020) morto dj Erick Morillo È morto l’autore della hit mondiale “I like to Move It”, resa ancor più celebre dal film “Madagascar” della Dreamworks: il corpo del dj Erick Morillo, 49 anni, è stato trovato ieri nella sua casa a Miami Beach in Florida. Lo rende noto la polizia locale. Non è ancora chiaro quale sia la causa della morte. Come ha riferito un portavoce delle forze dell’ordine della Florida, non sono state trovate tracce di un qualche evento violento. L’autopsia non è ancora stata effettuata. Per venerdì prossimo era stata fissata un’udienza del processo che vedeva dj Morillo accusato di ... Leggi su tpi

