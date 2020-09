È morto il compagno Duch. Incubo di Cambogia, capo torturatore dei khmer rossi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Non ha mai rinnegato quello che ha fatto, non ha mai giustificato i suoi crimini, ha ammesso quello che ha commesso e ha affermato di essersi pentito. È morto a 77 anni a Phnom Penh il compagno Duch, al secolo Kang Kek Lew, ex capo dei torturatori dei khmer rossi, responsabile della prigione di Tuol Sleng che ha ospitato tra le più crudeli atrocità che la storia ricordi. Duch era il capo della polizia interna del regime di Pol Pot in Cambogia e dentro il carcere-lager della capitale incarcerò, torturò e uccise oltre 10 mila persone. Il regime in meno di quattro anni, tra il 1975 e il 1979, provocò in Cambogia 2 milioni di morti.Duch è stato ... Leggi su huffingtonpost

