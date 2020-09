E’ in gran forma Antonella Clerici, è tornata al lavoro ma lo studio non è pronto (Foto) (Di mercoledì 2 settembre 2020) E’ ancora lunga attesa di Antonella Clerici per il suo ritorno in tv. Lei è in gran forma ma lo studio di E’ sempre mezzogiorno non è ancora pronto e non lo sarà ancora per un bel po’. Intanto, con una Foto e un bel sorriso la Clerici ha annunciato il suo nuovo inizio, il ritorno al lavoro con tutto l’entusiasmo possibile, nonostante tutto. “Pronti via si parte vs nuove avventure” ha commentato la conduttrice poco fa sul suo profilo Instagram. Capelli ricci, un filo di make up, occhiali da sole più luminosi che mai e il sorriso è quello di chi sa che prima o poi tornerà dal suo pubblico. E’ sempre mezzogiorno è stato rimandato ancora una volta, la ... Leggi su ultimenotizieflash

InteristaSfega3 : RT @shockthegalgo: Vi siete persi l’intervista a Berni che contesta la scelta di Radu di fare il secondo perché “Samir è fortissimo e in gr… - Ste_Gualdoni : RT @shockthegalgo: Vi siete persi l’intervista a Berni che contesta la scelta di Radu di fare il secondo perché “Samir è fortissimo e in gr… - alecontevox : ParkinGO Kawasaki Teruel Preview: Gonzalez in gran forma pronto per scalare la classifica! vedi articolo su… - enrico_gasta : RT @shockthegalgo: Vi siete persi l’intervista a Berni che contesta la scelta di Radu di fare il secondo perché “Samir è fortissimo e in gr… - AC_1908 : RT @shockthegalgo: Vi siete persi l’intervista a Berni che contesta la scelta di Radu di fare il secondo perché “Samir è fortissimo e in gr… -

Ultime Notizie dalla rete : gran forma E’ in gran forma Antonella Clerici, è tornata al lavoro ma lo studio non è pronto (Foto) Ultime Notizie Flash E’ in gran forma Antonella Clerici, è tornata al lavoro ma lo studio non è pronto (Foto)

E’ ancora lunga attesa di Antonella Clerici per il suo ritorno in tv. Lei è in gran forma ma lo studio di E’ sempre mezzogiorno non è ancora pronto e non lo sarà ancora per un bel po’. Intanto, con un ...

E’ ancora lunga attesa di Antonella Clerici per il suo ritorno in tv. Lei è in gran forma ma lo studio di E’ sempre mezzogiorno non è ancora pronto e non lo sarà ancora per un bel po’. Intanto, con un ...