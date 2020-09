E-commerce fashion, l'infografica dei 20 più visitati (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Milano, 2 settembre 2020) - Quali sono gli e-commerce fashion che registrano più visite e quali invece gli errori SEO commessi più spesso in questo settore? L'analisi condotta dalla Fattoretto Agency in collaborazione con SEMrush, tra le più note piattaforme per la gestione della visibilità online, fornisce tutte le risposte in due nuove infografiche. E-commerce 2020: crescita prevista del 26% Il mondo dello shopping digitale è protagonista di una forte ascesa, e per effetto dell'emergenza sanitaria registra tassi di crescita persino più marcati. In base a una recente indagine dell'Osservatorio B2c del Politecnico di Milano, nel 2020 l'e-commerce sarà segnato da uno sviluppo del 26%. Gli acquisti sul ... Leggi su iltempo

I 20 fashion e-commerce più visitati in Italia

